Fifa 22, ora è ufficiale: Russia rimossa

Il conflitto Russia-Ucraina non ha lasciato indifferente un settore da sempre inclusivo come quello dei videogiochi e le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore vengono confermate: su Fifa 22 non ci sarà più spazio per squadre e giocatori russi . A spiegarlo, EA Sports sui propri canali social attraverso un comunicato.

Il comunicato di EA Sports

“Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino alla pari delle tante voci che nel mondo del calcio hanno espresso la loro solidarietà. In linea con i nostri partner FIFA e UEFA, EA Sports andrà a rimuovere la Nazionale e tutti i club russi presenti su Fifa 22, Fifa Mobile e Fifa Online”. Una scelta quanto mai necessaria quella presa da EA Sports, che ha deciso di schierarsi dalla parte dell’Ucraina. Virtuale e reale, dunque, viaggiano nuovamente sugli stessi binari. La Russia non potrà partecipare ai prossimi playoff per il Mondiale in Qatar, dove avrebbe dovuto incrociare la Polonia, e lo Spartak Mosca è stato estromesso dall’Europa League.

Atteso un aggiornamento per Fifa

La rimozione della Russia potrebbe avvenire in maniera molto rapida: basterebbe un semplice aggiornamento del software sui server di Fifa 22, con modalità molto simili a quelle utilizzate di recente per i calciatori Mendy e Greenwood, rimossi da EA Sports in seguito alle accuse di stupro.

Nhl come Fifa: non c’è spazio per la Russia

Le novità, però, non finiscono qui. Perché Electronic Arts ha allargato il proprio raggio d’azione ad Nhl 22. Niente più squadre russe e bielorusse sul noto videogioco legato all’hockey sul ghiaccio. Il conflitto scatenato da Putin contro l'Ucraina potrebbe presto avere risvolti anche su altri videogiochi.