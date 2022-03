Dybala in calo? Non secondo Fifa

Vietato tornare indietro. Paulo Dybala e la Juventus si diranno definitivamente addio a fine stagione. Pomo della discordia, il contratto che l’argentino avrebbe dovuto firmare qualche mese fa a cifre superiori rispetto a quelle attuali. Nel calcio, però, tutto è liquido e gli scenari possono cambiare rapidamente. Del resto, anche un singolo episodio può sparigliare le carte in tavola. L’affondo della Juventus per Dusan Vlahovic, a differenza del rinnovo di Dybala, non era previsto. Un’opportunità che i bianconeri hanno saputo cogliere. Priorità diverse e sipario, dunque, che viene giù: per l’argentino non ci sarà più spazio in bianconero.