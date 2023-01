eSerie A: il media day, il Draft e la eSupercup cosa aspettarsi

Le squadre che parteciperanno alla eSerie A TIM 2023 saranno:

- Bologna Fc 1909 eSports

- US Cremonese eSports

- Empoli Fc Esports

- Fiorentina Esports

- Hellas Verona FC eSports

- Juventus Dsyre

- US Lecce eSports

- AC Monza Team eSports

- U.S. Salernitana 1919 eSports

- Sampdoria eSports

- Sassuolo eSports

- Spezia Esports

- Torino FC eSports

- Udinese eSports D-Link.

Martedì 10 gennaio saranno svelati i giocatori provenienti dal Draft, selezionati dalle 14 formazioni che prenderanno parte alla eSerie A TIM e saranno quindi formalizzate le rose definitive delle squadre.

Mercoledì 11 gennaio, invece, verrà disputata la EA SPORTS eSupercup. Questa grande novità della stagione vedrà tutti i team affrontarsi in un torneo a eliminazione diretta. 12 squadre prenderanno parte al primo turno, mentre Torino FC eSports e U.S. Salernitana 1919 eSports scenderanno in campo a partire dai quarti di finale, in virtù del piazzamento in classifica al termine della scorsa stagione della eSerie A TIM. I match saranno tutti in gara secca, tranne la Finale che prevede andata e ritorno.