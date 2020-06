Rainbow Six, il Six Major 2020 si terrà online

In attesa dell'inizio dei nuovi Campionati Regionali (tra cui la prima edizione della neonata European League, il Campionato Europeo) di Rainbow Six, è stata ufficializzata un'importante decisione per quanto riguarda il Six Major 2020, evento LAN di spicco della scena del titolo Ubisoft che avrebbe dovuto svolgersi ad Agosto in una località (mai annunciata) in America del Nord.

La precedente edizione del Six Major era stata tenuta nella città Americana di Raleigh dal 12 al 18 agosto 2019, mentre quella ancora prima si era tenuta a Parigi tra il 13 ed il 18 agosto 2018.

La crisi sanitaria globale dovuta all'epidemia di COVID-19, però, ha complicato notevolmente le cose ed ha costretto Ubisoft, organizzatrice del torneo, a prendere una decisione più che drastica: la competizione, che mette in palio un montepremi di 500.000$ e la qualificazione per il vincitore al Six Invitational Major 2021 (il torneo di gran lunga più importante e prestigioso del mondo di Rainbow Six), non si svolgerà più in LAN, ossia con tutte le squadre presenti all'interno di un'arena fisica, bensì sarà tenuto online.

In un comunicato pubblicato nella giornata di oggi, Ubisoft annuncia di aver provveduto a suddividere il montepremi prestabilito in quattro parti uguali (125.000$ l'una) da assegnare a ognuna della quattro maggiori regioni mondiale di Rainbow Six (Europa, Nord America, America Latina, Asia e Oceano Pacifico).

Così facendo, si verrà a creare una sorta di "Major in miniatura" interno ad ogni regione (tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Ubisoft): per la prima volta, dunque, il Six Major non incoronerà nessun Campione, data l'impossibilità logistica di sostenere una partita online, ad esempio, tra un team Americano ed uno Australiano.

Il calendario di questo particolarissimo ed inedito Major non è stato ancora ufficializzato, tuttavia sono state rese note le date in cui i quattro tornei regionali si svolgeranno: