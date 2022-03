F1, Ecclestone su Putin: "Persona affidabile e onesta"

ROMA - "È una persona affidabile e di parola. Come interlocutore, l'ho sempre trovato diretto e onesto. Ha sempre mantenuto le sue promesse, senza fare discussioni". Queste le parole dell'ex presidente della Formula 1 , Bernie Ecclestone , intervenuto all'emittente radiofonica "Times Radio". Il britannico si è poi mostrato insofferente rispetto alla scelta della Federazione internazionale di cancellare il Gran Premio di Russia : "Il fatto che si corra o meno in Russia non credo cambi quanto sta accadendo nel mondo".

Le mosse della FIA

In queste ore la FIA sta prendendo importanti decisioni su piloti, tecnici e investitori russi nel mondo delle quattro ruote. Il presidente Mohammed Ben Sulayem ha infatti convocato un'assemblea straordinaria per discutere delle indicazioni pervenute dal Comitato olimpico internazionale, che ha risposto all'invasione dell'Ucraina escludendo praticamente la Russia da ogni competizione sportiva. Se la Haas aveva già spontaneamente rimosso la bandiera russa e il logo della Uralkali dala livrea della VF-22, oggi tra i piloti si è fatto sentire Daniil Kvyat, non d'accordo con le ripercussioni messe in moto dal CIO.