F1, Gp Arabia Saudita in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - La Formula 1 scende in pista per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento stagionale. Dopo la doppietta in Bahrain con Charles Leclerc e Carlos Sainz, la Ferrari arriva a Jeddah per confermare il risultato super nella gara d'esordio. La Red Bull va a caccia di un riscatto dopo il doppio zero, mentre Lewis Hamilton va a caccia della prima vittoria stagionale. Si parte venerdì 25 marzo con le prove libere 1 alle ore 15 mentre le seconda sessione è prevista alle 18. Sabato si comincia con le prove libere 3 per le 15 con le qualifiche previste alle 18. L'appuntamento con la gara è fissata domenica 27 marzo e alle ore 19.