Domenicali: "F1 presto in Africa, penso a un calendario con 30 tappe"

ROMA - La Formula 1 è uno sport in grande ascesa. Una crescita frutto di strategie di marketing e soluzioni sportive che hanno aumentato la sua attrattività, con il Circus che cerca di cavalcare l'onda, espandendo il suo raggio di azione. Il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, ha parlato proprio di questo in un'intervista a "Sky Sports UK": "Oltre all'America e alla Cina, c'è il potenziale per essere presto anche in Africa. C'è parecchio interesse lì ed è un'area finora assente dalla geografia del nostro calendario. C'è potenziale per un calendario a 30 tappe, ma sta a noi trovare il giusto equilibrio. Alcuni promoter sono in scadenza e forse alcuni degli attuali Gran Premi non faranno più parte del calendario".