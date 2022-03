F1, paura per Mick Schumacher: brutto incidente a Jeddah

JEDDAH - Attimi di spavento in Arabia Saudita, dove le qualifiche del Gp di Formula 1 sono state interrotte durante il Q2 a causa di un incidente occorso a Mick Schumacher. Il pilota tedesco, al volante della Haas, ha perso il controllo della vettura in curva 11 ed è andato a muro, schiantandosi contro le barriere in un impatto violentissimo. E' stata immediatamente sventolata la bandiera rossa, così come non è tardato l'ingresso in pista della medical car. Interrotte ovviamente le qualifiche, con i piloti che sono rientrati ai box.