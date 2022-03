F1, Gp Arabia Saudita: commissario allontanato dopo tweet contro Hamilton

JEDDAH – Si è verificato un brutto episodio in Arabia Saudita , in un weekend già piuttosto movimentato per l’attentato terroristico nei pressi del circuito di Jeddah . Uno dei commissari impegnati in loco in occasione del secondo Gran Premio stagionale ha infatti postato su Twitter un messaggio deprecabile nei confronti di Lewis Hamilton. L'uomo ha augurato un incidente al britannico, salvo poi rimuovere immediatamente il tweet; quest'ultimo però non è passato inosservato ed ha fatto molto discutere.

Allontanato l'uomo

“Auguro a Lewis di avere un incidente come quello di Grosjean in Bahrain” si legge. Il commissario si riferisce al terribile incendio divampato in occasione del Gp del 2020, quando il pilota francese si salvò per miracolo, abbandonando la sua Haas in fiamme. Numerosi utenti hanno immediatamente condannato queste parole e, come si evince da un seguente messaggio, questa volta di scuse, chi di dovere ha preso un provvedimento. “Mi scuso con la Saudi Motorsports and Motorcycle Federation e con Lewis Hamilton per il mio tweet precedente. Ho annunciato il mio ritiro dalla pista“ ha scritto la persona in questione.