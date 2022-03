F1, Binotto: "La FIA eserciti il controllo su budget cap"

ROMA - La Ferrari vola in pista e - dopo un avvio record - torna a Maranello per preparare il Gran Premio d'Australia, in programma dall'8 al 10 aprile prossimo. La nuova Formula 1, con il regolamento riformato da Stefano Domenicali e Ross Brawn, viene promossa da esperti e tifosi su tutta la linea, ma Mattia Binotto, team principal della Rossa e le cui parole sono riportate da "Motorsport Total", richiama l'attenzione della FIA sul budget cap: "Il tetto sul bilancio influenzerà il ritmo dello sviluppo. Penso che possa essere un elemento chiave e la mia preoccupazione è assicurarci di avere il giusto controllo su questo aspetto".