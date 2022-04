F1, marea di tifosi a Imola: già venduti quasi 100mila biglietti

ROMA - Misure anti-Covid allentate e la Ferrari che ritorna a dominare in pista . Sono questi i presupposti con cui ci si avvicina al Gran Premio dell'Emilia Romagna , in programma a Imola a partire dal prossimo 22 aprile. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno riportato l'entusiasmo a Maranello e i tifosi sono pronti a riversarsi presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari per sostenere la Rossa. Sono infatti già 94mila i biglietti venduti finora per la tre giorni di Formula 1 , che si prospetta come uno dei primi crocevia della stagione.

La Ferrari punta Imola

Charles Leclerc in queste prime tre tappe ha infatti raccolto risultati straordinari: primo in Bahrain, secondo a Jeddah e ancora primo a Melbourne. Il monegasco è ora a +34 punti su George Russell, con Max Verstappen che dopo lo zero del Gran Premio d'Australia è ora sesto in classifica piloti dietro Lewis Hamilton. Imola - anche in virtù della gara Sprint, la prima delle tre stagionali - potrebbe dunque rappresentare un bivio importante per la Rossa e questo i tifosi del Cavallino lo sanno. Per il weekend all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari sono disponibili ancora pochi tagliandi, con il comitato organizzatore che punta alle 100mila presenze lungo tutt'e tre i giorni.