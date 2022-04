I migliori modellini Bburago Ferrari per veri collezionisti

In questo articolo vi suggeriamo alcuni dei modellini Bburago Ferrari più affascinanti di sempre: per gli amanti della casa automobilistica italiana e per i granti tifosi del Cavallino Rampante.

Modellino Ferrari F1 - Leclerc

Tutto il fascino di uno dei modellini più belli di sempre: quello della Ferrari di Formula 1. L'auto da corsa firmata Bburago, nella sua versione del 2019 nel Gran Premio d'Australia. Riprodotta in scala 1:43, per ripercorrere il mito della Ferrari F1 nella sua gloriosa storia e per avere un pezzo da collezione indimenticabile.

Acquista su Amazon il modellino Ferrari di Leclerc

Modellino Ferrari originale 2022

La Ferrari in questione è un modello d'epoca, un pezzo davvero unico e straordinario. Ferrari testarossa 250 a scala 1/43 di BBURAGO. Si tratta di una riproduzione in metallo, ideale per i più piccoli e per gli appassionati di automobilismo e macchine d'epoca. Se vuoi acquistare il modellino puoi cliccare sul link qui in bassa. Attenzione: il colore del veicolo è casuale in funzione degli arrivi:

Ferrari Testarossa Modellino: acquistalo ora!

Modellino Ferrari 1/24 su Amazon

La Ferrari Monza SP1 è la monoposto stradale della casa automobilistica italiana. Ispirata ai modelli Ferrari degli anni '50, la Monza SP1 è il primo concetto Icona. Si tratta di un autovettura che ha fatto la storia del cavallino rampante e che si è ispirata ai modelli da corsa. Il modellino Bburago è quello grigio con i ricami gialli e gli interni in pelle. Scala 1:24.

Ferrari grigia: acquista il modellino su Amazon

Ferrari gialla modellino Bburago

Un altro modellino stratosferico è quello della Ferrari 488 Challange, un pezzo straordinariamente affascinante. Una delle auto più potenti della casa Ferrari, con un software nuovo e una dinamica eccezionale. E' entrata di diritto nella storia, grazie al suo stile, impreziosito dal colore giallo che fa da padrone sia sull'autovettura che sul modellino Bburago.

Modello ferrari gialla in offerta Amazon

Modellino Ferrari Roma

La Ferrari Roma è un'autovettura Gran Turismo, realizzata ovviamente dalla casa di Maranello, prendendo spunto e ispirandosi alla maestosità della Capitale. Si tratta di un automobile 2+2 con carrozzeria Coupè e il modellino Bburago in offerta su Amazon è acquistabile in scala 1:24. Dal color rosso e dallo stile incofondibile, ecco il modellino Bburago Ferrari Roma.

Acquista il modellino Ferrari Roma

Modellino Ferrari Maisto

Ed infine un prodotto eccezionale. Un modellino esclusivo, per chi vuole e desidera solo il meglio: la Ferrari Maisto, targata Bburago. Il veicolo è realizzato in metallo ed è altamente fedele all'originale: tutti i dettagli sono riprodotti in maniera assolutamente minuziosa, senza lasciar nulla al caso. Porte apribili, zoccolo di presentazione fornito e un design che ti lascerà a bocca aperta.

Ferrari Maisto: il modellino da collezione su Amazon