F1: terzo anno di fila a Imola, Verstappen l'ultimo a vincere

ROMA - La Formula 1 è pronta a tornare a Imola per il suo terzo Gran Premio di fila, dopo essere stato ristabilito nel 2020. Si arriva al Gp dell'Emilia Romagna con la Ferrari grande protagonista di questo avvio di stagione, al comando della classifica costruttori e di quella piloti con Charles Leclerc, vincitore in Bahrain e Australia. All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari andrà anche in scena la prima Sprint della stagione, a cui si aggiungeranno quelle in programma nei Gp di Austria e Brasile.