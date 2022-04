Ferrari: Leclerc a Fiorano con la 312 T4 di Villeneuve

Imola nel mirino

Charles Leclerc è leader in pianta stabile del mondiale piloti. Il classe 1997 è stato capace - grazie alla F1-75 - di mostrare appieno il proprio talento con tre prestazioni convincenti in questo inizio di Formula 1. Settantuno punti per tre Gran Premi e la consacrazione di un altro Villeneuve, Jacques (fratello di Gilles), che reputa Leclerc meglio di Sainz, almeno in questa fase iniziale. Ora per la Ferrari si apre un ciclo di gare importanti, quelle in Europa, con Imola in programma questo weekend. Sono disponibili ancora pochi tagliandi per una tre giorni che si preannuncia carica di adrenalina con i tifosi della Rossa pronti a invadere il circuito.