Tapiro d'Oro a Charles Leclerc: un selfie gli è costato un orologio da due milioni di euro

ROMA - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Charles Leclerc, il secondo della carriera per il pilota della Ferrari, che pochi giorni fa, a Viareggio, mentre posava per un selfie, si è visto sfilare dal polso un rarissimo orologio del valore di circa due milioni di euro. Una disavventura, quella che ha visto il monegasco protagonista, che arriva alla vigilia di uno dei Gran Premi più importanti della stagione per la Rossa.