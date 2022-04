F1 Gp Emilia Romagna, diretta Sprint Race: dove vederla in tv

IMOLA – Scatta la Sprint Race del Gran Premio d’Emilia Romagna, quarto appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Dopo l’ottimo avvio di stagione, la Ferrari proverà a confermarsi anche sul circuito di casa per dare seguito a quanto di buono fatto finora ed incrementare il vantaggio. Alle spalle della Rossa, minacciose, Red Bull e Mercedes proveranno a recuperare terreno, tentando di rimediare agli errori che hanno caratterizzato le prime gare del mondiale. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 23 aprile alle ore 12:30, mentre la Sprint Race prenderà il via alle ore 16:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in diretta la Sprint Race. La gara, invece, è in programma domenica 24 aprile alle ore 15, anche in diretta su TV8.