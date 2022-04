F1: pole di Verstappen a Imola davanti a Leclerc, Sainz a muro nel Q2

IMOLA - Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, quarto appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese della Red Bul precede la Ferrari di Charles Leclerc e partirà davanti a tutti nella Sprint del sabato sul circuito di Imola. Il Q3 si conclude a meno di un minuto dal termine dopo l'ennesima bandiera rossa. Terzo tempo per Lando Norris, che nel finale finisce a muro decretando la conclusione anticipata delle qualifiche. Carlos Sainz finisce a muro nel Q2 e partirà dalla quinta fila dopo la qualificazione virtuale al Q3. Fuori invece nella seconda fase di qualifica Lewis Hamilton, solamente tredicesimo in griglia.