Ferrari, Leclerc: "Rinnovo Sainz? Sono contento, vogliamo le stesse cose"

ROMA - Tutto è pronto a Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Formula 1. Il weekend si apre con la consueta conferenza stampa piloti, a cui hanno partecipato in coppia Charles Leclerc, leader del mondiale, e Carlos Sainz, fresco di rinnovo con la Ferrari. Il monegasco esordisce così: "Sono motlo contento per Carlos: grande pilota e grande ragazzo. Entrambi vogliamo le stesse cose e lavoriamo nella stessa direzione. Avere una visione a lungo termine comune è importante". Poi il monegasco passa ad analizzare le possibili variabili, con la pioggia che - battente - si è riversata in pista assieme ai tifosi Ferrari: "Siamo consapevoli di dover affrontare la pioggia. Non abbiamo avuto un buon rapporto con il bagnato negli ultimi due anni. Nel simulatore non c'è l'opzione pioggia, ma ci stiamo lavorando e forse un giorno arriverà. Gara sprint? A me piace questo nuovo formato, il venerdì era un po' sottotono. Sabato potrebbe esserci più azione".