F1, Ricciardo: "L'incidente con Sainz? Gara rovinata per entrambi"

ROMA - "Gli incidenti al primo giro sono difficili da mandar giù. Questo ha rovinato la mia gara e quella di Carlos. Sono dispiaciuto, mi sento uno straccio". Daniel Ricciardo è intervenuto sui social per parlare del contatto che ha costretto al ritiro Carlos Sainz nel primo giro del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, quarto appuntamento stagionale della Formula 1. L'australiano della McLaren, a differenza del ferrarista, è riuscito a ripartire chiudendo comunque in fondo.