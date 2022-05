F1, Verstappen: "Io e Perez siamo felici. Voglio sempre il meglio"

MIAMI - "A Imola è andata bene, pensiamo di avere una buona macchina e questa è una nuova pista da conoscere. A partire dalle condizioni e l'asfalto. Le curve veloci sono belle, i rettilinei lunghi e le sezioni strette lo rendono interessante come circuito. Perez? Sembra si trovi molto meglio sulla monoposto. Siamo entrambi felici delle nostre posizioni e dobbiamo proseguire così". Max Verstappen ha parlato così in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese della Red Bull, dopo la vittoria di Imola, punta a un altro successo per avvicinare ulteriormente Charles Leclerc in classifica piloti. "Essere campione in carica ti porta a voler andare sempre meglio, ma per me non è cambiato nulla - ha aggiunto -. Voglio sempre avere il meglio e migliorare nel weekend successivo".