F1, è doppietta Ferrari a Miami: Leclerc in pole davanti a Sainz

MIAMI - Caharles Leclerc si prende la pole position nel Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del mondiale F1. In Florida è festa Ferrari con Carlos Sainz in seconda posizione. Red Bull in seconda fila con Max Verstappen e Sergio Perez: il campione iridato in carica ha commesso un errore nell'ultimo tentativo, perdendo quindi il confronto con i rivali del Cavallino Rampante. Quinto posto per Valtteri Bottas davanti all'ex compagno di squadra Lewis Hamilton.