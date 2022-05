F1, Wolff: "Con Russell abbiamo scommesso sulla safety car"

ROMA - La safety car è stata protagonista anche nel Gran Premio di Miami di Formula 1. L'entrata della safety car George Russell, con il britannico che ancora doveva effettuare una sosta. Fermandosi ai box in regime di safety car, Russell ha potuto lanciare poi l'assalto a Lewis Hamilton con gomme nuove. "Venerdì eravamo competitivi: resta da capire cosa sia successo. Questa è la nostra situazione attuale: in qualifica non siamo veloci. Analizzeremo tutti i dati per scoprire quali sono i nostri punti di forza", ha infatti detto Wolff alla stampa dopo la gara.