F1, Hamilton: "Buoni punti per il team, ma non ci sono elementi positivi"

MIAMI - Altra gara non particolarmente entusiasmante per la Mercedes e per Lewis Hamilton, solamente sesto al traguardo nel Gp di Miami di Formula 1. Il sette volte campione del mondo è stato preceduto ancora una volta dal compagno di squadra George Russell, il quale è più avanti anche in classifica piloti. Dei risultati che inevitabilmente finiscono per condizionare l'umore di Hamilton, apparso visibilmente piccato nell'intervista post gara, pur mantenendo un certo aplomb e senza mai sbilanciarsi più di tanto malgrado le polemiche via radio con il team.