F1, Gp Miami: la classifica piloti aggiornata

MIAMI - Charles Leclerc resta in vetta alla classifica generale dopo il Gp di Miami, quinto appuntamento stagionale della Formula 1. A sorridere però è Max Verstappen, che trionfa in Florida ed accorcia le distanze sul monegasco. Il gap a separare i due è comunque ancora piuttosto ampio (19 punti). Terzo Sergio Perez (Red Bull) a quota 66 punti, davanti a George Russell (Mercedes). Recupera terreno Carlos Sainz, che grazie al terzo posto in quel di Miami con la sua Ferrari riscatta gli zeri delle ultime gare e si porta a -5 da Russell. Nella classifica costruttori, la Red Bull sale a 151 punti, 6 in meno della Ferrari (157).