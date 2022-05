F1, l'ad di Liberty Media frena Andretti: "Problemi con 11 team in pista"

ROMA - Per Mario Andretti le parole di Greg Maffei, riportate da "RaceFans", non sono sicuramente la migliore delle rassicurazioni. L'ex pilota italo-statunitense e la sua famiglia stavano infatti pensando di entrare in Formula 1 con una propria scuderia. Tuttavia è proprio il presidente e l'ad di Liberty Media a escludere questa ipotesi: "C'è la possibilità nel tempo di inserire nuove scuderie, ma non penso sia urgente. Tanta gente vorrebbe questa svolta, la maggior parte di loro vuole comprare, ma per noi questa necessità non c'è. Con 11 scuderie ci sarebbero problemi effettivi".