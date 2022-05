F1, Steiner: "Per gli aggiornamenti preferiamo aspettare"

ROMA - La Haas non porterà in pista aggiornamenti significativi per il Gran Premio di Spagna, sesta tappa della Formula 1 2022. Gunther Steiner, team principal della scuderia statunitense, le cui parole sono riportate da "Motorsport Total", spiega così questa scelta: "Di solito è in Spagna che si portano gli aggiornamenti e alcune squadre lo faranno. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di aspettare ancora un po'. La macchina è ancora competitiva, metteremo a punto un buon pacchetto nelle prossime quattro o cinque gare". Il portale tedesco rende note anche le frasi di Mick Schumacher che aggiunge: "L'auto è più difficile da capire se si è in costante sviluppo. Se la aggiorniamo continuamente, non posso avere feeling".