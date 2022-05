F1, Wolff non ha dubbi: "Verstappen favorito su Leclerc"

ROMA - "L’anno scorso Verstappen guidava un’auto più lenta della nostra e ha vinto il titolo. Ora invece ha a disposizione la monoposto più veloce e dunque tutto sarà più facile per lui. Il pronostico pende dalla sua parte". Toto Wolff non ha dubbi: Max Verstappen è il favorito per il Mondiale 2022 di Formula 1 davanti a Charles Leclerc. Il team principal della Mercedes, team che quest'anno sta raccogliendo molto meno di quanto sperato, e al momento ha un grande ritardo su Ferrari e Red Bull. Secondo Wolff, che ha parlato ai microfoni di "oe24", la RB18 ha qualcosa in più della F1-75 di Maranello, e nelle prossime gare della stagione potrebbe arrivare il sorpasso in classifica piloti e costruttori.