F1, a Barcellona primo cambio in Mercedes: nuova power unit per Hamilton e Russell

ROMA - La Mercedes si presenta al Gran Premio di Spagna con un nuovo pacchetto per quanto riguarda la power unit . È la FIA a rendere noto queste pesanti modifiche della casa di Brackley sulla W13 di Lewis Hamilton e George Russell , impegnati oggi in questa prima giornata di prove libere di Formula 1 sul circuito di Montmelò, a Barcellona. Le Frecce d'Argento montano infatti nuove componenti per tutti gli elementi che contribuiscono alla potenza sviluppata dalla vettura: motore endotermico ( ICE ), turbo compressore ( TC ), motore elettrico collegato alla turbina e al compressore ( MGU-H ), motore elettrico cinetico collegato agli pneumatici ( MGU-K ) e sistema di scarico ( EX ).

Le parole di Hamilton

Entrambe le vetture Mercedes, scrive la Federazione, stanno utilizzando questo nuovo pacchetto propulsivo. Nella conferenza stampa a poche ore dalle FP1, Hamilton aveva parlato così: "Spero sempre in un buon weekend. Ho fiducia nel team e abbiamo portato piccoli sviluppi, sono fiero dei miei tecnici per il lavoro svolto. Sicuramente è un'ottima occasione per confrontare i dati di oggi con i test pre-season". Le modifiche mostrate in pista sono però varie e investono sia la parte propulsiva che quella aerodinamica. Ora alla Mercedes non resta che sperare che queste novità siano sufficienti per svolgere un weekend all'altezza.