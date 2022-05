F1, Jos Verstappen: "A Monaco strategia favorevole solo a Perez"

ROMA - Al Gran Premio di Monaco Max Verstappen è riuscito a salire sul podio . L'olandese campione del mondo partiva infatti quarto in griglia, ma Hannah Schmitz , stratega della Red Bull, è riuscita a mettere la pressione giusta alla Ferrari affinché sbagliasse e consegnasse la vittoria a Checo Perez , ora fresco di rinnovo . Nonostante il ribaltone della casa di Milton Keynes, però, il padre del pilota con il numero 1 sulla livrea, Jos Verstappen (ex pilota di Formula 1 ), si è così espresso dalle colonne del sito ufficiale di suo figlio ("verstappen.com"): "Il risultato finale è buono, ma la Red Bull ha fatto poco per aiutare Max ad essere in testa. Il podio lo deve all'errore della Ferrari e il leader del campionato non è stato aiutato dalla strategia".

Sulla RB18

La strategia Red Bull dunque - nell'ottica di Verstappen senior - sarebbe dovuta andare incontro a suo figlio, che però partiva quarto a fronte della terza piazza ottenuta da Perez in qualifica. Ciononostante, l'ex pilota insiste: "Tutto era a favore di Perez. Per me è stata una delusione perché Verstappen ha perso 10 punti e la Ferrari ha ancora la macchina migliore". Poi un commento sulla RB18 in generale: "Non ha ancora le caratteristiche per il suo stile di guida. Ha troppa poca presa sull'asse anteriore. E, soprattutto a Monaco, con tutte quelle curve corte, serve una macchina che giri molto velocemente. È stato difficile".