F1, Wolff su Hamilton: "Finora sfortunato, ma la ruota girerà"

ROMA - "Se penso ai brutti periodi che Hamilton ha avuto, credo che ora la ruota girerà a suo favore . A Monaco poteva chiudere la finestra del pit stop di Norris o addirittura lottare con Russell perché quello era il suo ritmo". Queste le parole di Toto Wolff su Lewis Hamilton , sette volte campione del mondo e ora in difficoltà nella Formula 1 2022, consegnate ai canali ufficiali del Circus. La W13 vista nell'ultimo settore di Barcellona sembrava, per alcuni, che potesse dire la sua anche a Monaco, ma così non è stato.

Gap con Red Bull e Ferrari

Ora Toto Wolff sembra aver acquisito ancor più consapevolezza dei limiti della vettura e aggiunge: "Penso che siamo la terza squadra. Non siamo secondi e non siamo quarti. Abbiamo due piloti estremamente forti, ma è frustrante per tutti noi avere un gap dai cinque agli otto decimi. E questo è chiaramente per tutti noi Mercedes inaccettabile". Ora la Mercedes si prepara al Gran Premio dell'Azerbaigian, provando a sfruttare la pausa per perfezionare la vettura e regalare a Hamilton il secondo podio stagionale dopo quello - abbastanza casuale - del Bahrain.