F1, Aston Martin. Krack: "Vettel? Vogliamo continuare con lui"

ROMA – Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Sebastian Vettel, attualmente sotto contratto con l’Aston Martin ma insidiato da Mick Schumacher in vista della prossima stagione di Formula 1 . A smentire tali voci ci ha pensato Mike Krack, team principal Aston Martin, che in un’intervista al canale RTL/ntv ha preso le difese del tedesco: “Vogliamo continuare con lui, tutto il resto lo valuteremo in futuro. Quando si ha un pilota come Seb l’obiettivo è tenerlo. E’ una persona positiva che ci spinge avanti, garantendo un misto di guida estrema ed esperienza. Se non vuole guidare? Nessuno si comporterebbe né guiderebbe in questo modo se non volesse farlo”.

L'ottimismo di Krack

In un’altra intervista, alla Reuters, Krack ha poi fatto un bilancio della stagione per l’Aston Martin finora: “Ero a conoscenza dell'ambiente difficile e non mi aspettavo che fosse una passeggiata, ma sto bene. Non siamo neppure ad un terzo del campionato e, aritmeticamente, possiamo ancora essere campioni del mondo. La stagione è tutt’altro che persa. Nel nostro team abbiamo persone molto valide e la squadra è in grado di reagire dopo i risultati della vecchia direzione, diversi da quelli sperati. Ammetto che sarei sorpreso se finissimo il mondiale dove siamo ora”. Infine, sulla polemica con Red Bull ha tagliato corto: “Penso che le loro indagini interne non portino a niente. Non abbiamo fatto niente di male, perciò non c’è alcuna preoccupazione”.