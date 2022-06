Williams, Russell al miele su Albon: "Lavoro eccezionale, felice che sia tornato in F1"

ROMA – Uno dei protagonisti di quest’inizio di stagione in Formula 1 è sicuramente George Russell, che sta facendo molto bene in Mercedes al punto da arrivare spesso davanti ad un sette volte campione del mondo come il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Il britannico non dimentica però il suo passato e, ai microfoni di Motorsport.com, è tornato a parlare della Williams, in cui ha trascorso tre anni. In particolare, Russell si è soffermato su Alexander Albon, pilota che ha preso il suo posto una volta ultimato il passaggio alla Mercedes ed apparso in gran spolvero in quest’avvio di stagione. Nonostante la Williams non sia una macchina che possa competere per le posizioni di vertice, Albon ha già conquistato tre punti nel mondiale 2022, regalando grandi soddisfazioni alla scuderia.