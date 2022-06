F1: a Baku Ferrari ancora a secco, mai lo stesso pilota due volte vincente

ROMA - La Formula 1 riparte da Baku a due settimane dal trionfo di Sergio Perez a Monaco. Il Gran Premio dell'Azerbaijan vede la Red Bull al comando sia della classifica costruttori che di quella dei piloti, con Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc. La tappa a est rappresenta quindi un'occasione di riscatto per la Ferrari, dopo la delusione sul circuito del principato con il pilota di casa addirittura fuori dal podio, e Carlos Sainz secondo ma non soddisfatto. Dopo un periodo in cui la Red Bull ha recuperato tutti i punti di svantaggio sui rivali, per la Rossa è arrivato il momento di correggere il tiro.