F1, Hamilton: "Speriamo in una W13 migliore da Silverstone"

ROMA - La Mercedes si guarda dentro e cerca di migliorare la W13, che finora non ha raccolto molti pareri favorevoli dai piloti. Lewis Hamilton, in particolare, sembra essere più in difficoltà di George Russell, che - al contrario - è sempre finito in top 5 in Formula 1. "A Silverstone spero di avere la macchina che vogliamo per competere con Ferrari e Red Bull. Sarebbe bello farlo nella nostra gara di casa. In fabbrica si lavora senza sosta per migliorare la vettura e sono certo che, prima o poi, faremo il salto di qualità", ha infatti detto il sette volte campione del mondo a "Speedweek".