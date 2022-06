F1, Gp Azerbaijan. Verstappen: "Non so se riusciremo a battere la Ferrari"

BAKU – “Ho iniziato bene il mio giro, ma poi ho commesso qualche errore ed ho perso qualcosa. Nel giro secco ho fatto fatica a trovare il bilanciamento sul posteriore, tuttavia credo che domani avremo una buona opportunità grazie al secondo ed al terzo posto di oggi”. Così Max Verstappen, che scatterà dalla terza casella della griglia in occasione del Gran Premio dell’Azerbaijan . Il pilota della Red Bull, leader del Mondiale di Formula 1, è stato preceduto in qualifica da Charles Leclerc e Sergio Perez.

Le parole di Verstappen

In vista della gara di domani, l’olandese ha poi affermato: “Non so se riusciremo a battere la Ferrari, è tutto da scoprire. A mio avviso ci manca qualcosa nel giro secco, tuttavia la nostra monoposto solitamente va bene in gara”. Piuttosto fiducioso dunque Verstappen, che con ogni probabilità tenterà di mettere pressione a Leclerc già alla partenza. Non è da escludere, inoltre, che il compagno di squadra Sergio Perez possa dargli una mano, proprio come accaduto a Barcellona.