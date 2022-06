F1, Gp Canada. Verstappen: "Contento di fare la pole qui a Montreal"

MONTREAL - Sarà Max Verstappen a partire davanti a tutti sul circuito di Montreal, sede del Gp del Canada, nona tappa del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo in carica, dopo un venerdì dominato, si è ripetuto in qualifica girando più veloce di tutti con la sua Red Bull. "Oggi non abbiamo commesso errori e preso le decisioni giuste. Sono sempre contento di fare la pole position, soprattutto qui a Montreal" ha dichiarato nell'intervista di rito l'olandese, molto diplomatico come di consueto".

Il pensiero di Max

In vista della gara, invece, Verstappen ha spiegato: "Non mi aspetto una gara lineare. E’ una pista che ti dà la sensazione di guidare su go kart, non vedo l’ora arrivi domani". Molto ansioso di scendere in pista dunque il leader della classifica generale, che proverà ad approfittare delle difficoltà di Sergio Perez e Charles Leclerc per allungare ulteriormente. Il suo compagno di squadra è infatti andato a muro nel Q2 e scatterà 13°. Il monegasco della Ferrari partirà invece dal fondo della griglia poiché ha cambiato la power unit.