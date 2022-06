F1, Bottas: "Tornati ai livelli di marzo, contento per Zhou"

La gioia di Zhou

Con l'ottava piazza dietro al compagno di squadra, arrivata anche grazie alla penalità per Fernando Alonso, Zhou ha raccolto il suo quinto punto stagionale. "Finalmente abbiamo fatto un lavoro fantastico. È grande sospiro di sollievo per me. Abbiamo concluso una gara dopo tutti i ritiri e - aggiunge il pilota di Shanghai - siamo arrivati addirittura ai punti. Con i pit stop sono stato un po' sfortunato e sono rimasto bloccato dietro a Stroll per tutta la gara. Superarlo era impossibile, perché gli arrivavo vicino in curva 10, poi non avevo velocità sul dritto. Nel complesso però sono felice ed è stato un gran weekend per noi".