F1, Gp Canada: penalità per Alonso, chiude nono

MONTREAL - Difficile ipotizzare una domenica peggiore per Fernando Alonso, che dopo esser stato protagonista delle qualifiche nel Gp del Canada non è riuscito a confermarsi in gara. Nel nono appuntamento stagionale di F1, lo spagnolo ha pagato a caro prezzo una pessima strategia ed ha chiuso settimo, alle spalle di Leclerc che partiva 19° e del compagno di squadra Ocon. Come se non bastasse, per il pilota dell'Alpine è arrivata un'ulteriore beffa a gara conclusa e dopo una visita dai commissari di gara.