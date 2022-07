F1, Perez preoccupato: "Siamo indietro rispetto le simulazioni"

SILVERSTONE - Un venerdì di libere opaco per la Red Bull a Silverstone. La scuderia di Milton Keynes non ha sicuramente cominciato con il turbo il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, come confermato dai tempi e dallo stesso Sergio Perez: “Non è stata una grande giornata - ha spiegato dopo il settimo tempo in FP2 -. Rispetto alle nostre prove svolte al simulatore siamo chilometri indietro, c’è qualche problema che dobbiamo cercare di capire. Abbiamo anche fatto dei long run molto corti. Non è certo un grande inizio, siamo partiti con il piede sbagliato. Dobbiamo cercare di capire cos’è che non funziona. Sarà difficile, ma abbiamo già fatto cose del genere. Su queste curve veloci devi avere fiducia. Se riesco a riprendere la giusta confidenza tutto andrà bene".