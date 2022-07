Frasi razziste su Hamilton: quattro associazioni denunciano Piquet in Brasile

ROMA - Nelson Piquet dovrà comparire davanti al tribunale federale in Brasile per parlare delle espressioni razziste rivolte a Lewis Hamilton mentre in un'intervista emersa poche settimane fa parlava di un incidente tra il britannico e Max Verstappen in Formula 1. L'ex pilota brasiliano, come riportato da "Globo", dovrà fornire entro 15 giorni una spiegazione dell'accaduto al giudice Felipe Costa da Fonseca Gomes. In Brasile è infatti arrivata una denuncia da parte di quattro associazioni.