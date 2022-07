F1, Gp Francia in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Dopo l'Austria, la Formula 1 fa rotta verso Le Castellet per il Gran Premio di Francia , dodicesima tappa del Mondiale 2022. La vittoria di Charles Leclerc a Spielberg ha ridato fiducia alla Ferrari, con il monegasco pronto a lottare per un altro successo in ottica classifica. Si parte venerdì 22 luglio con le prove libere 1 alle 14, mentre alle ore 17 si svolgeranno le FP2. Sabato si comincia con le prove libere 3 alle 13, mentre le qualifiche sono previste alle 16 . L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 24 luglio alle ore 15 .

Tutte le info sul Gp di Francia

Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in diretta su TV8, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire LIVE la gara.

Il programma completo:

Venerdì 22 luglio



PL1: 14:00

PL2: 17:00

Sabato 23 luglio



PL3: 13:00

Qualifiche: 16:00

Domenica 24 luglio



Gara: 15:00