Diretta gara F1 Gp Ungheria: dove vederla in tv

BUDAPEST- Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio d’Ungheria, tredicesimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Nonostante la mancata pole position, conquistata da un sorprendente Russell, le Ferrari partiranno appena dietro (seconda e terza) e proveranno a giocarsi le loro carte. Attenzione al leader del Mondiale Max Verstappen, che scatterà decimo. Il via alla gara è in programma domenica 31 luglio alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.