F1, Alonso in Aston Martin: lo spagnolo prenderà il posto di Vettel

ROMA - Fernando Alonso correrà con la Aston Martin nella Formula 1 2023 . Lo spagnolo ha infatti firmato un contratto pluriennale con la scuderia britannica e prenderà il posto di Sebastian Vettel, che alla fine di questa stagione si ritirerà dal paddock dopo quattro mondiali conquistati. "La Aston Martin ha chiaramente l'energia e l'impegno per vincere ed è quindi una delle squadre più emozionanti. Conosco Lawrence (CEO della scuderia, ndr) e Lance (pilota e figlio di Lawrence Stroll, ndr) da molti anni ed è ovvio che hanno l'ambizione e la passione per avere successo. Ho visto come il team ha attratto persone fantastiche con pedigree vincenti e sono diventato consapevole dell'enorme impegno per nuove strutture e risorse a Silverstone. Nessuna scuderia in Formula 1 oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere e questo la rende un'opportunità davvero eccitante per me ", ha detto Alonso nel comunicato ufficiale che annuncia il suo arrivo al posto del tedesco.

Ancora in pista

Alonso dunque, a 41 anni, è pronto a ripartire da zero con un'altra scuderia. "Ho ancora la fame e l'ambizione di lottare per essere in prima linea e voglio far parte di un'organizzazione impegnata ad imparare, svilupparsi e avere successo. Sappiamo tutti che c'è molto da fare per arrivare in testa e che dobbiamo dare fondo tutte le nostre energie per lavorare insieme e trovare la prestazione. La passione e la voglia di mettersi in mostra a cui ho assistito mi convincono a continuare nella mia passione e nel mio impegno per questo sport. Ho intenzione di vincere ancora e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano appropriate", ha concluso Alonso.