Hamilton vuole comprare i Denver Broncos: c'è l'accordo con mister Walmart

ROMA - Lewis Hamilton all'assalto dei Denver Broncos. La Formula 1 è in pausa estiva, ma gli affari del sette volte iridato non vanno in vacanza. Ed ecco che il britannico della Mercedes trova l'accordo con Rob Walton, patron della catena americana di supermarket Walmart, ed entra nel gruppo che presenterà l'offerta per acquisire la franchigia che milita in Nfl. L'offerta di acquisizione (4,65 miliardi di dollari) deve ora essere approvata da almeno 24 dei 32 presidenti della Lega entro il 9 agosto.