F1, Hamilton: "Noi a 1.8 secondi da Red Bull? Un calcio nei denti"

SPA - "Tutti lavorano per migliorare. Siamo venuti qui molto ottimisti, pensando che saremmo stati vicini, magari a mezzo secondo. Invece essere indietro di 1.8 secondi è un vero calcio nei denti . È quello che è. Questa è un’auto con cui continuiamo a fare fatica ". Lewis Hamilton ha parlato così ai microfoni di "Sky Sports F1" dopo le qualifiche al Gran Premio del Belgio , quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il britannico partirà dalla quarta casella in griglia, ma ha evidenziato il grosso ritardo dalla Red Bull di Max Verstappen , che scatterà dalla quattordicesima posizione in seguito alla penalità.

Verso il 2023

"Sicuramente non mi mancherà alla fine dell’anno - ha aggiunto Hamilton parlando della monoposto utilizzata nella stagione corrente dalla Mercedes -. Per me bisogna solo concentrarsi sulla costruzione e sullo sviluppo della vettura per il prossimo anno. La nostra vettura è molto diversa dalle altre. Quindi, abbiamo molto lavoro da fare. Faremo del nostro meglio con quello che abbiamo per il resto della stagione".