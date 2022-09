Diretta gara F1 Gp Italia: dove vederla in tv

MONZA - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. La Ferrari corre in casa e proverà a regalare una gioia ai propri tifosi. La pole position conquistata da Charles Leclerc lascia ben sperare, ma sarà importante confermarsi in gara. Il via alla gara è in programma domenica 11 settembre alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), oltre che in chiaro su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.