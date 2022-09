F1, Ferrari da urlo a Monza: Leclerc conquista la pole

MONZA - Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio d'Italia, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco festeggia davanti alla marea del popolo della Ferrari, firmando il crono di 1:20.161 e precedendo la Red Bull di Max Verstappen, che in virtù della penalizzazione per la sostituzione dell'ICE partirà dalla quarta casella. In prima fila con Leclerc, invece, ci va la Mercedes di George Russell. Terza piazza per Lando Norris davanti al campione in carica, mentre in terza fila ci saranno Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Fernando Alonso partirà settimo davanti a Nyck De Vries. Carlos Sainz e Lewis Hamilton partiranno dal fondo in virtù delle rispettive penalizzazioni.