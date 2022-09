F1, Steiner: "Non sappiamo se Mick Schumacher resterà"

ROMA - “ Non è ancora stato deciso chi sarà a fianco di Magnussen il prossimo anno . Stiamo valutando quale sia la migliore soluzione per lo sviluppo della squadra. Sarò onesto, non sappiamo se Mick resterà o meno ". Interviene così ai microfoni di "Speedweek" Gunther Steiner , team principal della Haas. Data per scontata, dunque, la riconferma del danese, si apre la questione del rinnovo per il tedesco, che nel corso di questa Formula 1 ha dato segnali contrastanti, seppur in un'ottica di crescita. Ha infatti evidenziato l'altoatesino: "Ha disputato ottime gare in Canada, Inghilterra e Austria, ma gli manca la costanza , dovrebbe fornire prestazioni del genere più spesso".

Le parole di Steiner

Tuttavia, alla fine del Mondiale mancano ancora sei gare e Steiner lascia la porta socchiusa: "Non abbiamo fretta per quanto riguarda la questione del pilota - ha infatti aggiunto - e Mick ha ancora la possibilità di dimostrare cosa sa fare“. Non mancano però i sondaggi per avere margine di scelta: “Ho parlato con diversi piloti, è il mio lavoro. Tuttavia, non c’è ancora nulla di concreto. In ogni caso, non vogliamo correre grandi rischi nello sviluppo della squadra. Potremmo farlo, e ci andrebbe bene se funzionasse, ma al contrario sarebbe negativo. Il profilo potrebbe essere un pilota esperto che dia un buon feedback tecnico, ma sul mercato non c’è nessuno di questo tipo, forse solo Daniel Ricciardo. Il suo stato di forma non è dei migliori e non sappiamo cosa farà: forse si prenderà un anno di pausa". Poi un commento sulla partnership con Ferrari, che fornisce le power unit alla casa statunitense: "Di solito i contratti hanno una durata di tre anni. L’anno prossimo ci sarà un altro rinnovo. La collaborazione è consolidata, non ci sono alternative sul tavolo".