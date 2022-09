F1, Horner: "Hamilton non ha mai riconosciuto il valore di Verstappen"

ROMA - La Formula 1 2022 sta per volgere al termine e Max Verstappen è vicino a mettere le mani sul suo secondo titolo mondiale. Tuttavia, a far discutere è ancora l'epilogo della scorsa stagione e il duello tra l'olandese e Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo con la Mercedes. A parlare del 2021 è Christian Horner, team principal della Red Bull, che al podcast ufficiale del Circus "Beyond The Grid" racconta: “È stato più Verstappen a entrare nella testa di Hamilton, che il contrario. Quest'ultimo era il sette volte campione che improvvisamente aveva tutto da perdere. Max era il ragazzino che si prendeva ogni rischio e che le provava tutte e da perdere non aveva niente. Alcuni dei suoi sorpassi lo scorso anno sono stati stupefacenti. E si vedeva come questi abbiamo iniziato a innervosire Lewis”. "C'era tensione e lo si sentiva. Non ho mai sentito Hamilton riconoscere le capacità di Verstappen", ha aggiunto il britannico.