F1, Verstappen: "Quello che è successo è inaccettabile"

SINGAPORE - "Avevamo finito la benzina, se avessi completato quel giro non ne avrei avuta abbastanza. Queste cose andavano controllate prima. E' per questo che ho abortito il giro precedente. Io non posso vedere il livello di carburante sullo schermo. Non è accettabile quello che è successo, da entrambe le parti dobbiamo cercare di fare il meglio. Quello che abbiamo fatto oggi non è stato sufficiente". Max Verstappen ha parlato così dopo l'ottavo tempo in qualifica al Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota olandese è stato costretto a rientrare ai box durante l'ultimo tentativo per realizzare la pole, conquistata da Charles Leclerc, a causa del quantitativo non sufficiente di carburante rimasto nel serbatoio. "La gara è compromessa, qui non è come Spa e Monza dove si può superare agevolmente - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -. Penso che sarà una gara frustrante, rimarrò bloccato dietro a tante macchine".